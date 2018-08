OnePlus 6

Die Zeiten, in denen die Smartphones chinesischer Marken denen von Grössen wie Apple oder Samsung hinterherhinkten, sind vorbei. Das Gerät mit dem simplen Namen 6 von OnePlus beweist das eindrücklich. Weder von der Hardware- noch von der Softwareseite gibt es hier viel zu bemängeln. Erst recht nicht beim Preis, der Hersteller von hochpreisigen Geräten in Bedrängnis bringen dürfte.

OnePlus ist Teil des chinesischen Konzerns BBK Electronics, weitgehend unbekannt. Zum selben Unternehmen gehören die Smartphone-Marken Oppo und Vivo. Gemäss dem Marktforschungshaus Gartner zählen die Geräte aktuell zu den meistverkauften weltweit.

Das 6er schaut hübsch aus, Vorder- und Rückseite bestehen aus Glas. Toll, legt der Hersteller Hülle und Displayschutz bei. Gerade im Sommer flutscht es sonst schnell aus der Hand. Das Display hat die obligatorische Notch, die Aussparung für Kamera und Sensoren oben. Die Rückseite prägt eine Doppellinsenkamera, die schöne Fotos macht. Der aktuell schnellste Prozessor aus dem Hause Qualcomm macht Videos in Ultra HD mit 60 Bildern pro Sekunde möglich. Das können nur wenige.

Entsperrt wird das Smartphone per Fingerabdrucksensor oder alternativ durch Gesichtserkennung. Beides klappt einwandfrei. OnePlus setzt auf dem Gerät ein nur wenig ergänztes Android-Betriebssystem ein. Das ermöglicht es dem Unternehmen, ziemlich schnell die Sicherheitspatches von Google zu installieren. Als Besonderheit besitzt das 6er neben Ein- und Ausschalter sowie Lautstärkeregler einen Schieberegler, um das Gerät stumm, auf Vibration oder normale Lautstärke zu stellen. Die Standard-Android-Navigationsleiste lässt sich auf Wunsch ausschalten. Dann kann das Smartphone wie das iPhone X mit Wischen über den Bildschirm bedient werden. Nach etwas Übung gelingt auch das. So steht der gesamte 6,28-Zoll-Bildschirm für Apps bereit.

Mit Preisen um 600 Fr. ist das OnePlus 6 nicht billig. Es liegt in der Armada der aktuellen Flaggschiffgeräte aber im unteren Preisgefüge. Zugleich muss es sich von Leistung und Aussehen her nicht verstecken. Die Käufer des Geräts gehören in Online-Umfragen mit zu den zufriedensten. Kein Wunder, gibt es eine treue Fangemeinde im Internet.