Oppo Reno 2

Der Tech-Konzern Oppo lanciert erneut ein Handy in der Schweiz. Doch während das Vorgängermodell Reno 5G als eines der ersten Geräte mit dem neuen Mobilfunkstandard 5G aufwartet und mit einem Preis von 999 Fr. durchaus mit den Highend-Modellen anderer Hersteller mithalten kann, ist das Reno 2 aus derselben Serie eher für preisbewusstere Nutzer gedacht. Mit 499 Fr. kostet es gerade mal halb so viel wie das Reno 5G.

Günstiger heisst hier aber nicht weniger: Das Reno 2 bietet grösstenteils alle Funktionen, die ein Smartphone heute mitbringen muss. Der Bildschirm hat eine Grösse von 6,5 Zoll, das ermöglicht angenehmes Videostreaming unterwegs. Auf einen Homebutton wurde verzichtet, das schafft zusätzlichen Platz. Entsperren lässt sich das Smartphone entweder per Gesichtserkennung oder Fingerabdruck, der sehr rasch reagiert. Praktisch: Oppo hat dem Reno 2 einen Audio-Eingang spendiert. Für Freunde des verkabelten Musikgenusses, etwa beim Sport, eine gute Lösung. Als Betriebssystem hat Oppo ihr eigenes ColorOS 6.1 verwendet. Die Basis ist Android, leider noch nicht in der neuesten Version. Wann die Reno-2-Geräte Android 10, das etwa einen systemweiten Dark Mode mitbringt, erhalten werden, steht noch nicht fest. Im Test liess sich mit dem Smartphone schnell und flüssig arbeiten. Apps öffnen und schliessen sich rasch. Etwas umständlich ist, dass sich Nutzer zwei Mal registrieren müssen, um die vollen Funktionen des Geräts nutzen zu können. Einmal bei Google, um E-Mails und den Play Store zu verwenden. Dazu kommt noch eine Oppo ID. Damit wird etwa ein Backup des Telefons in der Oppo Cloud erstellt. Diese Nutzerdaten sollen grundsätzlich auf Servern innerhalb der EU gespeichert werden. Um ein globales Funktionieren der Dienste sicherzustellen, schliesst Oppo aber nicht aus, dass sich die Daten plötzlich auf Servern in China wiederfinden.

Wer sich von Sorgen um seine Privatsphäre nicht abhalten lässt, findet im Reno 2 ein solides Smartphone ohne viele Abstriche. Speziell überzeugt hat die Kamerafunktion. Ein eigens entwickelter Nachtmodus lässt Fotos auch bei geringer Beleuchtung natürlich und nicht zu hart erscheinen. Ein Plus, gerade derzeit für Fotos unter dem Weihnachtsbaum.