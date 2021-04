Osram AirZing UV-C Compact Pro

Hygiene ist das Stichwort der Stunde. Die Pandemie hat auch dem Letzten klargemacht, dass Händewaschen lebenswichtig sein kann. Und die neuen Zeiten haben neue Geschäftsideen zutage gefördert: beispielsweise ein Gerät mit dem sperrigen Namen AirZing UV-C Compact Pro der AMS-Tochter Osram. Das Gerät der deutschen Lichtspezialisten tötet Viren – eben mit Licht.

Die Idee an sich ist gar nicht schlecht. Das sehr kurzwellige und energiereiche ultraviolette Licht der Kategorie C (UV-C) kann nachweislich die Proteinhülle von Viren beschädigen – und sie töten. Die Osram-Ingenieure nutzen diesen Umstand und haben im Prinzip beim AirZing eine UV-C-Quelle mit einem Ventilator gepaart. Fertig ist der Luftreiniger.

Laut Hersteller eignet sich das Gerät beispielsweise fürs Büro und soll dort in einem Radius von einem Meter den Arbeitsplatz frei von Viren halten. Möglich ist der Einsatz auch im Auto. Der AirZing passt problemlos in einen Becherhalter und kann so etwa Taxifahrer beruhigen. Um die exakte Wirkung des Osram-Reinigers zu beurteilen, bräuchte es ein Testlabor. Doch auch ohne fällt genug auf, um vom Kauf abzuraten.

So ist der Luftstrom, mit dem das Gerät Keime ansaugt, viel zu schwach geraten. Nicht einmal aus wenigen Zentimetern Entfernung bringt der AirZing eine Kerze aus der Ruhe. Der im Pro-Gerät verbaute Hepa-Filter ist nicht geeignet, Viren aufzuhalten. Dafür ist der AirZing ziemlich laut, zu laut, um ihn direkt neben den Arbeitsplatz zu betreiben. Und der Akku hält nur etwas mehr als eine Stunde. Das Laden dauert länger. Alles in allem bleibt der AirZing Compact Pro eine gute Idee in schwerer Zeit. Die 222 Fr., die das Gerät kosten soll, sind anders besser investiert. In Seife beispielsweise.