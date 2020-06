Polar Grit X

Mut und Charakterstärke bekommt versprochen, wer sich diese Outdoor-Sportuhr ans Handgelenk schnallt. Das neue Modell von Hersteller Polar nennt sich Grit X – aus dem Englischen wörtlich mit Kies zu übersetzen, im übertragenen Sinn als Mut zu verstehen.

Im ersten Moment ist die Uhr vor allem eines: eine Wucht. Äusserlich sowieso: 47 Millimeter misst das Zifferblatt, 13 Millimeter dick ist die Uhr. An einem schlanken Handgelenk ist das beachtlich – und im Alltag bisweilen unangenehm. Ohnehin wird im Test schnell klar, dass die Grit X zwar als Allrounder beworben wird, aber ins Segment der ausgesprochenen Sportuhren gehört. Daran ändert auch nichts, dass sie explizit mit ihrem Schlaf-Tracking wirbt und neben verschiedenen Trainingsmodi sogar Anleitungen für Atemübungen geben kann. Mit dem massiven Gerät am Handgelenk ins Bett gehen? Klingt trotz nur 64 Gramm Gewicht nicht sehr erholsam, Atemtechnik hin oder her.

Die wahre Wucht der Technologie zeigt sich dann aber bei Tageslicht im Training: In dreizehn vordefinierten und bis zu sieben individuellen Kategorien können Sportler ihre Leistung erfassen. Von Joggen über Wandern bis Gewichtheben ist für alle Athleten etwas dabei. Was etwa bei «Body & Mind» genau erhoben wird, ist auf den ersten Blick zwar nicht ganz klar. Aber entscheidender ist ohnehin die Vielzahl an Daten, welche die Uhr erfasst. Neben dem Puls kann man während der Trainingseinheit stets die zurückgelegte Strecke, Höhenunterschiede und Tempo abrufen. Danach lassen sich über die einfache Bedienung auf dem Display auch Kalorienverbrauch und Trainingsintensität anzeigen. Auf Wunsch meldet die Uhr sogar, wann es an der Zeit wäre, etwas zu essen oder zu trinken, um die optimale Leistung zu bringen. Dank GPS-Funktion kann sie auch als Navigationsgerät eingesetzt werden, zum Beispiel zwischen Fels und Geröll.

Womit wir wieder beim Kies wären: 429.90 Fr. kostet die Grit X. Ganz schön viel Schotter dafür, dass man Mut und Charakterstärke am Ende doch nicht kaufen kann.