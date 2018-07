Samsung Gear IconX

Viele moderne Smartphones lassen den guten, alten Kopfhörereingang weg. So werden die Geräte zwar besonders schmal – der Verzicht stellt Audioliebhaber aber auf die Probe: Sie müssen auf Kopfhörer zurückgreifen, die über Bluetooth-Nahfunk verbunden sind. Selten ist der Klang dann so gut wie bei kabelgebundenen Ohrhörern. Die Gear IconX von Samsung machen da leider keine Ausnahme. Sie versuchen mit weiteren Funktionen, den Verzicht auf Kabelkopfhörer leichter zu machen.

Ein IconX-Stöpsel kommt ins linke Ohr, einer ins rechte. Es gibt keine Kabel. Zudem wird ein schmaler Bügel in je eine Ohrfalte geklemmt. So hält der Kopfhörer sicher, zum Beispiel beim Joggen. Für alle Fälle legt Samsung Bügel und Ohrpolster in verschiedenen Grössen bei. An der Unterseite der Hörer befinden sich Ladepins. Wenn dem IconX nach gut vier Stunden der Saft ausgeht, laden sie in der Transportbox bis zu vier Mal. Während die Ohrhörer mit 8 Gramm leicht sind, wiegt die Box 55 Gramm – zu schwer für die Hosentasche. Bedient werden die Stöpsel per Druck auf die Aussenseite: ein Mal Drücken etwa, um die Musik anzuhalten, zwei Mal, um einen Anruf anzunehmen.

Das wichtigste bei einem Kopfhörer bleibt: der Klang. Und der ist recht solide. Um Musik beim Sport zu hören, eignen sie sich. Die IconX setzen die Gear App voraus, die nur auf Android-Smartphones läuft. Damit lassen sich alle Einstellungen treffen, etwa wie sehr die IconX Umgebungsgeräusche ausblenden. Das klappt im Test nicht gut. Sollen App-gesteuert mehr Geräusche durchdringen, rauschen die IconX. Das tun sie übrigens auch beim Velofahren: Windgeräusche stören dann enorm. Das machen die Airpods von Apple besser.

Was die Airpods nicht können: Musik speichern. Einige hundert Songs passen auf die IconX. Zudem fungieren sie als Fitnesstracker, zeichnen Schritte auf. Für um die 200 Fr. bieten die Samsung IconX in der 2018er-Version ein insgesamt rundes Leistungspaket.