Samsung Gear Sport

Eine Uhr, die lediglich die Zeit anzeigt, ist so was von Neunzigerjahre. Moderne Zeitmesser überwachen den Schlaf, zählen die Schritte, zeichnen Trainings auf, stellen Nachrichten vom Smartphone dar oder zeigen das aktuelle Wetter. Mindestens. Alles das kann die Gear Sport von Samsung auch. Anders als viele Rivalen macht die Smartwatch dabei eine ziemlich gute Figur am Handgelenk und wirkt auch an einem Frauenarm nicht zu wuchtig.

Die Gear Sport hat ein rundes und berührungsempfindliches Display ohne Aussparungen, das in der Diagonale 43 Millimeter misst. Dank Super-AMOLED-Technik leuchten die Farben besonders stark. So lässt sich die Uhr auch im Sonnenschein gut ablesen. Auf Wunsch bleibt sie mit reduzierter Leuchtkraft immer an. Dann allerdings ist die Anzeige nur in Innenräumen noch gut zu erkennen. Die Gear Sport läuft mit dem Samsung-eigenen Betriebssystem Tizen. Es lässt sich einfach und ohne Ruckler bedienen. Der Clou: Neben zwei dezenten Knöpfen und dem Touch-Display dient die Lünette zur Steuerung. Das funktioniert sehr gut. Mit S Voice hat die Gear Sport auch eine Sprachsteuerung an Bord. Die funktioniert nicht so gut wie die vergleichbaren Assistenten von Android- oder Apple-Uhren. Wie der Name suggeriert, richtet sich die Gear Sport in erster Linie an Fitnessbegeisterte. Sie beherrscht viele Sportarten und ist wasserdicht. Auf der Uhr lässt sich Musik speichern und über Bluetooth-Kopfhörer abspielen. Das Smartphone kann bei der Joggingrunde zu Hause bleiben. Viele Trainings wie Laufen oder Velofahren erkennt die Uhr automatisch. Sie misst per GPS-Navigation die Strecke und auch den Puls. Zum Auslesen der Trainingsdaten braucht es die App Samsung Health auf dem Handy. Darüber lassen sich auch weitere Ziffernblätter oder kleine Programme auf der Uhr installieren. Die Auswahl gefällt.

Im Test hält die Uhr gut drei Tage durch, deutlich länger als die Apple Watch. Geladen wird sie drahtlos auf einer Tischladestation, die im Lieferumfang enthalten ist. Am besten läuft die Gear Sport in Verbindung mit einem Android-Smartphone. Apple-Nutzer müssen auf viele Funktionen verzichten. Der Preis der Uhr liegt bei 379 Fr. Sie ist inzwischen teils deutlich günstiger zu haben.