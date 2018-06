Sleep as Android.

Das Seltsamste an dieser App ist wohl der Name: Sleep as Android. Schlafe wie ein Roboter – oder gar wie das Betriebssystem deines Handys? Sicher ist: Das kleine Programm für Smartphones gehört zu den nützlichsten für alle, die sich einen Einblick in ihre Schlafgewohnheiten wünschen und vielleicht an der einen oder anderen Stellschraube drehen wollen, um morgens ausgeruht aufzuwachen. Eine abgespeckte Version ist gratis. Zusätzliche Funktionen gibt es für wenige Franken.

Die App, wie es der Name schon suggeriert, gibt es leider lediglich für das Android-Betriebssystem von Google. Ähnliches für Apple-Nutzer existiert mit Sleep Cycle, wenn auch der Funktionsumfang hier kleiner ausfällt. Die wichtigste Aufgabe von Sleep as Android: den Schlaf zu überwachen – und das schon seit 2010.

Es gehört damit zu den ersten Apps für Smartphones. Sleep as Android nutzt die Sensoren des Smartphones, um die Bewegungen des Schläfers aufzuzeichnen und somit Rückschlüsse auf die Schlafphasen zu ziehen. In der neuesten Version sendet Sleep as Android gar Schallimpulse aus, die der Körper reflektiert. Damit soll dann bei richtigen Einstellungen sogar die Atmungsrate erkannt werden. Auf Wunsch wird Schnarchen aufgezeichnet – was die Informationsgrundlage zur Schlichtung vieler häuslicher Streite liefern kann.

Alle Daten lassen sich visualisieren und statistisch auswerten. Ist der Schlaf nach einer Runde Sport besser – oder nach dem abendlichen Glas Rotwein? Sleep as Android kann das beantworten. Die beste Funktion: Die App weckt morgens in einem Zeitfenster, das sich zwischen fünf Minuten und einer Stunde frei wählen lässt, und zwar erst dann, wenn das Programm eine Leichtschlafphase erkennt. Das klappt nicht immer, aber wenn, dann fällt das Aufstehen wirklich leichter.

Vielen wird es nicht gefallen, neben dem Handy zu schlafen. Wobei alle Funkmodule deaktiviert werden können. Sleep as Android arbeitet allerdings auch mit einigen gängigen Smartwatches zusammen. Zudem bietet App-Hersteller Urbandroid den Sleep Phaser. Der sieht aus wie eine Nachttischlampe, ist aber mit Sensoren ausgestattet. Die App Sleep as Android ist ein günstiger Weg, einiges über den eigenen Schlaf zu erfahren.