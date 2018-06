Teenage Engineering OP-1

Thom Yorke von Radiohead, Trent Reznor von den Nine Inch Nails, Justin Vernon von Bon Iver und Elektromusikpionier Jean-Michel Jarre haben eines gemein: Sie alle sind dem Charme des OP-1 erlegen. Wenige Stunden mit dem 28 cm breiten Synthesizer reichen aus, und man begreift, weshalb. Denn was auf den ersten Blick aussieht wie das billige Keyboard aus dem Trio-Hit «Da Da Da», hat es faustdick hinter den Ohren – und entsprechend seinen Preis.

Der OP-1 ist Synthesizer, Drumcomputer, Sampler, Sequencer, Recorder und MIDI-Controller in einem. Wer das Gerät erstmals in die Hand nimmt, zeigt sich vom stattlichen Gewicht überrascht. Kein Wunder: Das Gehäuse ist tadellos aus Aluminium gefertigt. Von hoher Qualität ist auch der kleine Amoled-Bildschirm, der sich selbst beim Gebrauch im Freien problemlos ablesen lässt. In Sachen Bedienkomfort haben sich die Entwickler ebenfalls einiges überlegt: Trotz der Fülle an Funktionen und mehrfach belegter Tasten findet man sich rasch zurecht. Apple-Ikone Steve Jobs hätte dem Synthesizer bestimmt seine Absolution erteilt.

Schon von Haus aus ist der OP-1 mit vielen brauchbaren Synthesizer- und Drumsounds ausgestattet. Die Modifikation dieser Presets gestaltet sich dank smarter Farbcodierung ausgesprochen intuitiv: Jeder Klangparameter, der verändert werden kann, ist auf dem Display blau, grün, weiss oder orange gehalten und lässt sich über den entsprechenden Drehregler manipulieren. Auch die Nutzung des Keyboards bereitet keinerlei Mühe: Die 24 nicht anschlagsdynamischen Tasten sind klein, doch selbst für grössere Hände gut bespielbar. Über die eingebaute USB-Schnittstelle kann der OP-1 mit einem Computer verbunden werden. Damit lassen sich neue Presets und Systemupdates importieren oder Soundfiles zur Weiterverarbeitung exportieren.

Als musikalisches Notizbuch, für spontane Jams oder beim Komponieren und Aufnehmen ganzer Songs: Der OP-1 macht überall eine blendende Figur. Der einzige Schwachpunkt ist der Preis. Stolze 950 Fr. muss man für den kompakten Alleskönner hinblättern. In einer Zeit, in der sich bereits Smartphones in solchen Sphären tummeln, ist der OP-1 aber definitiv die bessere Investition.