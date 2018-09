Twint-Bezahl-App

Die Warteschlange hinter dem Tester an der Kasse des Coop Pronto wird länger. Die Kassiererin blickt leicht genervt. Nach dem zweiten erfolglosen Versuch, mit der Twint-App sein Sandwich zu bezahlen, gibt der Tester auf, zückt die Postkarte, zahlt in zwei Sekunden kontaktlos, die Kassiererin lächelt erleichtert. Zahlen denn viele Kunden hier mit Twint? «Nicht viele», sagt sie. Das führende mobile Zahlsystem der Schweiz, wie Twint sich selbst nennt, will im Oktober seinen millionsten Nutzer verbuchen. Pro Monat laufen rund 900 000 Transaktionen über die App. Sprich, jeder Nutzer zückt die Anwendung nur knapp ein Mal in dreissig Tagen. Und das hat seine Gründe.

An der Ladenkasse zeigt sich die Schwäche von Twint. Bis das Smartphone rausgeholt, entsperrt, Twint geladen und entsperrt, die Kassenzahloption ausgewählt ist und die App den Zahlvorgang dann auch wirklich zu Ende ausführt, vergehen qualvolle Sekunden, die beim Kontaktloszahlen mit Kredit- oder Debitkarte schlicht nicht anfallen. Die Option, diverse Bonuskarten in die App zu laden, ist ganz schön, doch leider hat der Tester keine Mitgliedkarte von Rega oder TCS. Ein Grossteil der Transaktionen (45%) findet denn auch nicht an der Ladenkasse, sondern im Onlinehandel statt. Hier zeigt sich die Stärke von Twint. Per Smartphone-Kamera scannt die App einen QR-Code auf dem PC-Bildschirm, sofort ist der Betrag vom Konto abgebucht. Hier schlägt Twint die traditionelle Kreditkarte.

Die App bietet weitere Funktionen wie das Zahlen an manchen Automaten und Parkuhren. Der Tester ist allerdings kein Automatenfan, besitzt in der Stadt Zürich kein Auto und wird diese Angewohnheiten auch für Twint nicht ändern. Eine nette Lebenshilfe ist hingegen die Möglichkeit, rasch Geld von Nutzer zu Nutzer zu übertragen. Bei der Kaffeekapselbestellung im Büro oder dem freitäglichen Gemeinschaftsapéro kann der edle «Spender» per Twint schnell entschädigt werden. Diese Gelegenheiten beschränken sich dann aber eben auf das erwähnte eine Mal im Monat. Fazit: nette App, aber nicht unverzichtbar.