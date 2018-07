UMA Sound Lantern

Licht und Sound für einen schönen Sommerabend verspricht die UMA Sound Lantern von Pablo Designs aus San Francisco. Schon beim Öffnen des Kartons gibt es einige Aha-Effekte – und zwar angenehme. Das Gerät – ein tragbarer Lautsprecher und eine dimmbare Leuchte in einem – ist intelligent verpackt und das Zubehör durchdacht. Das Ladegerät ist dank verschiedener Steckeraufsätze für die Schweiz, die EU, Grossbritannien, die USA und Australien geeignet – bei minimalem Platzbedarf. Wer von unverständlichen Bedienungsanleitungen in zwanzig Sprachen genug hat, wird an der UMA Sound Lantern ebenfalls Freude haben – dreizehn Seiten, klare Bilder, wenig Text. Nach lediglich fünf Minuten ist das Prinzip klar, die Bluetooth- oder Kabelverbindung mit dem Smartphone steht, und die Musik läuft.

Technisch klappte alles tadellos, die Kopplung funktionierte sowohl mit einem Android-Handy als auch mit einem iPhone. Das dimmbare Licht ist angenehm, kann Räume aber nicht taghell erleuchten. Die maximal verfügbaren 180 Lumen entsprechen einer 20-Watt-Glühlampe. Die Lautstärke regelt eine Kreisbewegung des Fingers, das Licht verändert sich beim Drehen eines Rings am oberen Rand. Mitgeliefert werden sowohl ein beiger Stoffsack – die UMA Sound Lantern kann darin betrieben werden – als auch ein Ersatz-Tragegriff in Grau. Auch lässt sich das mit mehreren Design-Preisen prämierte Gerät mit Schrauben und Muttern fest installieren – in der Mitte des Bodens ist ein Gewinde integriert. Der Klang ist im Vergleich mit der Megaboom von Logitech runder, die Bässe sind ausgeprägter. Schwächer schneidet die UMA Sound Lantern punkto Akkulaufzeit (maximal acht versus bis zu zwanzig Stunden) und Gewicht (1,3 Kilogramm versus 877 Gramm) ab. Der tragbare Lautsprecher von Logitech ist laut Hersteller bis 1 Meter Tiefe für dreissig Minuten wasserdicht, die UMA Sound Lantern nicht, ihr macht Feuchtigkeit aber nichts aus. Preislich ist die Megaboom (349 Fr. für neue Modelle) günstiger. Die UMA Sound Lantern kostet bei Pablo Designs im Online-Shop 479 $ bei Hugo Peters in Zürich 656 Fr.

Fürs Büro ist die UMA Sound Lantern nicht geeignet, sie wurde zwei Mal mit einer Teekanne verwechselt. Zur eigenen Jacht oder Villa am Meer passt sie aber perfekt.