Withings Sleep

Schlaf ist für alle ein Thema, die zu wenig davon bekommen: junge Eltern etwa oder ältere Menschen. Glück hat, wer um 23 Uhr 10 ins Bett geht und dann 7,9 Stunden durchschlafen kann, so haben es Forscher der University of Michigan als Schnitt für die Schweiz ermittelt. Alle anderen sind arm dran: Schon eine halbe Stunde zu wenig Schlaf am Tag vermindert die Leistung und langfristig die Gesundheit. Die Schlafmatte Sleep von Withings hilft, sich selbst ein Bild von den eigenen Schlafgewohnheiten zu machen – und daran zu arbeiten.

Nur wenige Gadgets sind leichter zu installieren als die Sleep: ausgepackt, etwa auf Brusthöhe quer auf den Lattenrost gelegt, an den Strom angeschlossen und mit der Withings-App Health Mate auf dem Smartphone gekoppelt – fertig. Bis zu 40 Zentimeter darf die Matratze dick sein. Wasser- und Luftbetten funktionieren nicht. Ansonsten verrichtet die Withings Sleep Nacht für Nacht ohne weiteres Zutun ihren Dienst – und zeichnet den Schlaf auf.

Der Drucksensor der Matte misst Bewegung, Herz- und Atemfrequenz. Ein Algorithmus wertet die Daten aus. In der App wird sodann ein Schlafindex gezeigt, der sich aus Schlafdauer, Schlaftiefe, Unterbrechungen, Regelmässigkeit der Schlafens- und der Aufstehzeit sowie der zum Einschlafen und zum Aufstehen benötigten Zeit zusammensetzt. Die gut aufgeräumte Withings-App zeigt zudem den Ruhepuls, ein Indikator etwa für die körperliche Fitness. Zudem setzt der Schlaftracker den partnerschaftszerrüttenden Diskussionen über die Frage, wer schnarcht, ein Ende: Die App entlarvt den Verursacher auf die Minute genau.

Obschon die Messmethode der Withings Sleep unter der Matratze ungewöhnlich anmutet, liefert sie im Test vergleichbare Werte wie verschiedene Fitnesstracker am Handgelenk. Sogar der Ruhepuls stimmt. Eine Weckfunktion fehlt. Um den Schlaf zu verbessern, gibt die App Tipps, unterstützt von Medizinern. Alle, die an besserem Schlaf interessiert sind, erhalten für 125 Fr. ein gutes Tech-Werkzeug.