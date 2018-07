Logitech G560

Es gibt Produkte, deren Faszination sich nur wenigen erschliesst. Lautsprecher, zum Beispiel, die im Takt der Musik leuchten. Wer um Himmels willen benötigt so etwas? Gamer, so lautet ganz einfach die Antwort. Die Logitech G560 zielen auf diese Gruppe – und wer sich dazu zählt, findet in den Lautsprechern des Schweizer Herstellers eine schöne Ergänzung zu seinem Computerspielerlebnis.

Die G560 sind schnell installiert. Das System besteht im Wesentlichen aus drei Teilen: zwei Lautsprechern und einem Subwoofer. Die Speaker werden an den Subwoofer angeschlossen, der an die Steckdose und über USB oder 3,5-Millimeter-Audioklinke an den PC. Das System lässt sich auch per Bluetooth-Nahfunk mit Notebook, Smartphone oder Tablet verbinden. Dann blinken die Lautsprecher dank ihrer eingebauten LED-Leuchten farbig im Takt.

Das sieht schick aus – den ultimativen Kick für Gamer gibt es allerdings erst, wenn die zugehörige Logitech-Gaming-Software auf den Spiele-PC geladen wird. Dann unterstützt das Sound-System Games mit Effekten: Beim Erster-Weltkrieg-Shooter «Battlefield 1» etwa leuchten die G560 orange auf, sobald die Gesundheit des Kämpfers zur Neige geht. Alternativ können die Lautsprecher die Farben auf dem Monitor spiegeln. Das hat dann etwas vom Ambient-Light-Effekt der Philips-Fernseher.

Das alles funktioniert, nicht immer perfekt, aber es kann sich durchaus sehen lassen. Ach ja, Musik können die G560 auch, und das mit ihren 240 Watt gar nicht schlecht. Die Lautsprecher verfügen gar über DTS-7.1-Surround-Sound, was ziemlich ordentlich klingt, jedenfalls dafür, dass der Ton nur aus dem Subwoofer und den beiden Boxen kommt. In der Grundeinstellung ist der Ton etwas basslastig. Der Subwoofer lässt sich auch nicht abschalten. Wer mehr Lightsync-Produkte von Logitech besitzt, Tastatur oder Maus zum Beispiel, kann die Lichteffekte aller Geräte synchronisieren. Für einen Preis um 220 Fr. sind die G560 eine feine Spielerei für Gamer.