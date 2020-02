Anycubic i3 Mega

3-D-Druck ist eines der Hype-Themen der IT-Industrie, für die sich nicht alle Hoffnungen erfüllt haben. Ersatz- und Körperteile, ja Essen sogar sollten schon bald aus dem Drucker kommen, so die Hoffnung. Nun, immerhin, Spielzeuge wie ein Ersatzgleis für die Lego-Bahn oder eine Playmobil-Pistole, ein Handyhalter oder eine Box, um Batterien aufzubewahren, sind inzwischen Realität und lassen sich mit den Geräten problemlos herstellen – zu Hause. Mit dem Anycubic i3 Mega gelingt das jedermann für erstaunlich wenig Geld.

Vorneweg: Für Otto Normalnutzer ist so ein 3-D-Drucker vor allem eine beeindruckende Technik-Demo, was möglich ist. Irgendwann aber ist das x-te Modell eines Smartphone-Ständers gedruckt. Für Tüftler dagegen, die nicht davor zurückschrecken, selbst Hand und Stift an ein CAD-Modell anzulegen, bietet der 3D-Druck ungeahnte Möglichkeiten.

Der i3 Mega eignet sich hervorragend als Einsteigermodell. Im Netz gibt die Gemeinschaft von i3-Besitzern gerne Tipps und Tricks. Das Gerät kommt gut verpackt vom chinesischen Hersteller. Er ist fast fertig zusammengebaut, nur acht Schrauben müssen festgezogen und drei Stecker eingesteckt werden, schon kann es losgehen. Im Lieferumfang findet sich alles, was man als angehender 3-D-Druck-Amateur braucht: Zange etwa, Seitenschneider, sogar Handschuhe und eine Spule Filament. So heissen die thermoplastischen Kunststoffe, die beim 3-D-Druck geschmolzen und dann in alle möglichen Formen gebracht werden.

Wer nicht selbst zur CAD-Software greifen will, findet im Netz unzählige mehr oder weniger sinnvolle Vorlagen zum Drucken. Einzig das 210×210×205 Millimeter grosse Druckbett des i3 muss kalibriert werden, schon druckt er. Auch einfache Modelle brauchen schnell Stunden. Die Stromkosten bewegen sich dennoch im Rappenbereich. Und die Qualität überzeugt. Ebenso wie der Preis: Um 150 Fr. ist der i3 Mega zu haben. Dafür macht es Spass, mit der Zukunftstechnik zu experimentieren.