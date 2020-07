Gewinn und Umsatz sinken bei DKSH

Der Marktdienstleister DKSH hat sich im turbulenten ersten Halbjahr vergleichsweise gut gehalten. Der Umsatzrückgang hielt sich insgesamt und vor allem in der Konsumgütersparte in Grenzen. Akquisitionen sorgten dort und in der Einheit Spezialrohstoffe für externes Wachstum. Der Gesellschaft ist es im ersten Semester gelungen, die Ertragskraft trotz weniger Umsatz nahezu stabil zu halten. Die bereits zuvor eingeleiteten Restrukturierungsmassnahmen scheinen zu greifen. Für die zweite Jahreshälfte wird es entscheidend sein, ob sich die von DKSH registrierte noch zaghafte Erholung in Südostasien fortsetzt. Das langfristige Potenzial der Region ist unbestritten. Anleger hatten dies in den letzten Wochen ebenso gesehen, was DKSH zu einem Kursanstieg verhalf. Die Aktien dürfen auch heute höher eröffnen.

