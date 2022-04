Gewinn von JPMorgan schrumpft

Nachlassende Fusions- und Übernahmeaktivitäten im Zuge des Ukraine-Konflikts und ein Rückgang im Handelsgeschäft haben den Gewinn des US-Bankenprimus JP MorganJPM.N im Auftaktquartal gedrückt. Das Finanzinstitut erwirtschaftete von Januar bis März einen Gewinn von 8,28 Mrd. $- ein Rückgang von 42% binnen Jahresfrist, wie die grösste US-Bank am Mittwoch mitteilte. Pro Aktie erzielte das Institut einen Gewinn von 2,63 $, verglichen mit 4,50 $ ein Jahr zuvor. Analysten hatten im Schnitt mit 2,69 $ je Anteilsschein gerechnet.

Das aus Sicht der globalen Bankenregulierer weltweit wichtigste Geldhaus für die Stabilität des globalen Finanzsystems erzielte von Januar bis März Nettoerträge von 30,72 Mrd. $ – ein Rückgang von rund 5%. Das Institut kündigte zudem Pläne für einen Aktienrückkauf im Volumen von 30 Mrd. $ an.

JP Morgan ist die erste US-Grossbank, die ihre Zahlen für das Auftaktquartal vorlegt. Am Donnerstag folgen die Wettbewerber Morgan Stanley (MS 83.93 -0.11%)MS.N, Goldman Sachs (GS 319.78 -0.31%)GS.N, CitiC.N und Wells Fargo (WFC 48.42 -1.84%)WFC.N. Die Bank of America (BAC 39.17 -1.06%)BAC.N will ihre Quartalszahlen am Montag veröffentlichen. Vor einem Jahr hatten die US-Finanzhäuser noch von einem Boom bei Übernahmen und Fusionen sowie von der Auflösung von Rückstellungen für drohende Kreditverluste profitiert.

Gewinn von Blackrock klettert um mehr als ein Fünftel

Der weltgrösste Vermögensverwalter hat im ersten Quartal dank starker Zuflüsse in seine Fonds den Gewinn um fast 22% gesteigert. Der bereinigte Gewinn nahm im Zeitraum Januar bis März auf 1,46 Mrd. $ zu nach 1,2 Mrd. $ vor Jahresfrist. Pro Aktie stand ein Gewinn von 9,52 $ in den Büchern. Analysten hatten für das Quartal im Schnitt mit 8,75 $ je Anteilsschein gerechnet. Blackrock baute die verwalteten Vermögen bis Ende März auf 9,57 Bio. $ aus. Ein Jahr zuvor hatte Blackrock noch verwaltete Vermögen in Höhe von 9,01 Bio. $ ausgewiesen.