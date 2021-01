Gewinn von Morgan Stanley hebt dank Börsenboom ab

(Reuters) Die US-Investmentbank Morgan Stanley (MS 74.71 -0.37%) hat dank des weltweiten Börsenbooms im vergangenen Jahr so viel verdient wie noch nie. Wie die Konkurrentinnen Goldman Sachs (GS 289.19 -1.7%) und JP Morgan profitierte das Institut von einem florierenden Aktien- und Anleihehandel. Der Gewinn sprang 2020 um gut ein Fünftel auf 11 Mrd. $ nach oben, wie Morgan Stanley am Mittwoch mitteilte. Bankchef James Gorman sieht sein Institut in einer guten Verfassung, um in der Corona-Krise weiterhin stand zu halten. «Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir in unserer Position gute Chancen für weiteres Wachstum haben.»

Besonders in der Kapitalmarktsparte kletterten die Erträge im vergangenen Jahr in die Höhe. Die Aktienmärkte waren gegen Ende 2020 von einem Rekord zum nächsten geeilt, Kunden handelten mehr und es gab mehr Börsengänge. Für Banken ist die Beratung bei solchen Aktienemissionen ein lukratives Geschäft. Goldman Sachs und JP Morgan hatten im vierten Quartal ebenfalls starkes Wachstum in ihren Investmentbankingsparten verzeichnet. Experten gehen davon aus, dass auch die Deutsche Bank (DBK 9.19 -1.13%), die vor allem im Anleihehandel eine führende Rolle spielt, die Erträge in dem Geschäft deutlich gesteigert hat. Das grösste deutsche Geldhaus legt seine Zahlen Anfang Februar vor.

Bei Morgan Stanley stiegen die Erträge 2020 konzernweit um 16% auf 48 Mrd. $. Auch dies war ein Rekord. Gorman versucht die Bank von dem schwankungsanfälligen Kapitalmarktgeschäft unabhängiger zu machen und hat zuletzt zwei Übernahmen auf den Weg gebracht zur Stärkung der Vermögensverwaltung.

Im vierten Quartal sprang der Gewinn um 57% auf 3,3 Mrd. $ in die Höhe. Das entsprach 1,81 $ je Aktie. Vom Datenanbieter Refinitiv befragte Analysten hatten lediglich mit einem Gewinn von 1,27 $ je Anteilsschein gerechnet. Gorman bekräftigte zudem den Plan, in diesem Jahr eigene Aktien im Volumen von 10 Mrd. $ kaufen zu wollen. Börsianer freute das: Die Aktien stiegen an der Wall Street im vorbörslichen Handel um 1,8%.