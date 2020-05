Gileads Coronamittel erhält Notfallzulassung

(Reuters/RB) Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat dem US-Biotechkonzern Gilead in Notfällen den Einsatz seines experimentellen Anti-Viren-Medikamentes Remdesivir bei Covid-19-Patienten gestattet. Während eines Treffens mit US-Präsident Donald Trump im Präsidenten-Büro sagte Gilaed-Chef Daniel O’Day am Freitag in Washington, dies sei ein wichtiger Schritt. Sein Unternehmen werde 1,5 Million Einheiten der Arznei spenden.

Das reicht, um 140’000 Patienten zu behandeln. Zurzeit dauert ein Behandlungszyklus zehn Tage mit täglichen Injektionen des antiviralen Mittels. Es wurde für andere Viruserkrankungen entwickelt, ist bisher aber in keinem Land zugelassen. Bei Ebola hat es sich als weniger wirksam erwiesen als andere Mittel.