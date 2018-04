Gilles Grapinet: Auf der Jagd nach bargeldlosen Partnern

In den nächsten Wochen gehen die Übernahmeverhandlungen über das Zahlungsverkehrsgeschäft der SIX Group in die entscheidende Phase. Eines der Angebote, die in Zürich eintreffen, dürfte die Unterschrift von Gilles Grapinet tragen, dem CEO von Worldline. Der 55-jährige Franzose steht einem Unternehmen vor, das strategisch und finanziell den 2-Mrd.-Fr.-Deal stemmen könnte. In einer Studie schreibt Berenberg Research, Worldline habe die Fähigkeit, weitere Übernahmen zu machen und nennt die SIX Group als eines der sinnvollen Akquisitionsziele – neben den Zahlungsverkehreinheiten der spanischen Bankia, der portugiesischen SIBS und der italienischen SIA.

