Süd- und Nordkorea streben atomare Abrüstung an

(Reuters) Erstmals seit mehr als zehn Jahren stehen die Zeichen auf der geteilten koreanischen Halbinsel wieder auf Versöhnung. Zum Auftakt eines mit Spannung erwarteten historischen Gipfels betrat Kim Jong Un am Freitag als erster nordkoreanischer Machthaber südkoreanischen Boden.

Süd- und Nordkorea wollen den offiziell noch geltenden Kriegszustand auf der Halbinsel bis zum Ende dieses Jahres beenden. Ausserdem streben sie gemeinsam eine «vollständige nukleare Abrüstung» an, wie es in einer gemeinsamen Stellungnahme heisst.

«Eine neue Geschichte des Friedens, des Wohlstands und der innerkoreanischen Beziehungen wird geschrieben», sagte Kim nach der herzlichen Begrüssung durch den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In in Panmunjom in der entmilitarisierten Zone.

Kim ergriff darauf Moons Hand und führte ihn kurz auf nordkoreanisches Gebiet – ein Schritt, den das minutiös ausgearbeitete Protokoll nicht vorgesehen hatte. In einem ersten Gespräch hinter verschlossenen Türen ging es um atomare Abrüstung und einen dauerhaften Frieden. Eine Wiedervereinigung stand offenbar nicht auf der Gesprächsagenda.

Die beiden Politiker wirkten entspannt und lächelten – ein klarer Kontrast zur kriegerischen Rhetorik noch vor wenigen Monaten, als anhaltende Atom- und Raketentests des Nordens Sorgen vor einer militärischen Eskalation auch mit den USA schürten. In Süden sind knapp 30’000 US-Soldaten stationiert.

Offiziell befinden sich Nord- und Südkorea noch im Kriegszustand. Delegationsteilnehmern zufolge entschuldigte sich Kim scherzend über die Atomwaffentests und sagte, er habe gehört, dass er damit Moon wiederholt aus dem Schlaf gerissen habe. Dies werde aber nicht mehr vorkommen.

Am Wochenende hatte Nordkorea angekündigt, seine Atom- und Raketentests auszusetzen und die Atomtestanlage im nördlichen Landesteil zu schliessen. Kim begründete dies damit, sein Land habe das Ziel erreicht, Atomwaffen zu entwickeln und wolle nun im Dialog mit der internationalen Gemeinschaft Frieden und wirtschaftliches Wachstum erreichen.

Experten äusserten Zweifel an Kims wahrer Absicht. US-Präsident Donald Trump, der sich Ende Mai oder im Juni zu einem Gipfel mit Kim treffen will, sprach daraufhin aber von sehr guten Nachrichten für Nordkorea und die Welt. Trump will Kim zu einer Aufgabe des Atomprogramms drängen.

Gipfel voller Symbolik

Moon begrüsste den 34-jährigen Kim an der schwer gesicherten militärischen Demarkationslinie auf einem roten Teppich. Ein südkoreanisches Mädchen und ein Junge überreichten den beiden Blumen.

Die südkoreanische Ehrengarde empfing den Gast aus dem Norden in historischen Uniformen mit traditioneller Musik. «Ich bin begeistert, dass das Treffen an diesem historischen Ort stattfindet und es ist sehr bewegend, dass sie alle hierher gekommen sind, um mich zu begrüssen», sagte Kim, der einen schwarzen Mao-Anzug trug.

«Jetzt beginnt eine neue Ära», schrieb Kim in einem Gästebucheintrag: «Ein Zeitalter des Friedens». Moon äusserte die Hoffnung, dass es noch am Freitag zu einer Vereinbarung kommen werde, die die Friedenshoffnungen der Menschen erfülle.

Der Besuch Kims sei ein «Zeichen des Friedens, kein Zeichen der Teilung». Das US-Präsidialamt erklärte, es hoffe auf Fortschritte in Richtung Frieden und Wohlstand für die gesamte Halbinsel.

Am Nachmittag pflanzten Kim und Moon in einer weiteren symbolischen Geste eine Kiefer. Sie enthüllen einen Gedenkstein mit der Aufschrift: «Frieden und Wohlstand pflanzen», darunter stehen die Namen und Titel der beiden.

Dann trafen sie sich zu einem Vier-Augen-Gespräch im Freien; weltweit übertrugen TV-Anstalten die Bilder. Anschliessend sollte eine gemeinsame Erklärung folgen. Für den Abend war ein Festessen geplant, an dem auch die Ehefrauen teilnehmen sollten. Danach sollte ein Film vorgeführt werden.

Es handelt sich um das erste koreanische Gipfeltreffen seit 2007 und das dritte überhaupt. Der Korea-Krieg von 1950-53 wurde mit einem Waffenstillstandsabkommen beendet, einen Friedensvertrag gibt es heute nicht.

Der Gipfel könnte der Auftakt zu weiteren Begegnungen werden: Kim sicherte Moon zu, ihn künftig häufiger zu treffen und ihn in seinem Präsidentenpalat, dem Blauen Haus, in Seoul zu besuchen.