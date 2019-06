Givaudan eröffnet Innovationszentrum in der Schweiz

(AWP) Der Aromen- und Duftstoffhersteller Givaudan (GIVN 2794 0.65%) hat in Kemptthal sein neues Flaggschiff-Innovationszentrum eingeweiht. Die Investition dafür beliefen sich auf 120 Mil. Fr. und seien die bisher grössten des Konzerns in die Forschung, teilten die Genfer am Montag mit.

Das Forschungszentrum mit 12’000 Quadratmeter an Arbeitsfläche sei Teil des globalen Innovations-Ökosystems von Givaudan zur Förderung von Know-how und der Zusammenarbeit mit Kunden, Partnern und Start-ups, hiess es weiter. Man wolle dadurch die Bestrebungen zur Schaffung differenzierter und nachhaltiger Aromen-, Geschmacks- und Riechstofflösungen beschleunigen.

Ausserdem hat das Zentrum gemäss Communiqué von Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), einem Zertifizierungssystem für ökologisches Bauen, ein Gold-Zertifikat erhalten.

