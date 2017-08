Givaudan erwartet Wachstumsmomentum

(AWP) Der Aromen- und Riechstoffhersteller zeigt sich mit Blick auf das Wachstumsmomentum im zweiten Halbjahr 2017 zuversichtlich. Bei der Aromen-Division, die im ersten Halbjahr auf vergleichbarer Basis um 4,1% zulegte, sei der positive Trend ungebrochen, sagte CEO Gilles Andrier am Mittwoch an der Halbjahreskonferenz. Im Bereich Riechstoffe, der im ersten Semester lediglich um 0,1% wuchs, erwarte er eine Belebung im zweiten Halbjahr, zumal die Vergleichsbasis deutlich einfacher werde.

Ausserdem habe sich in China, wo das Wachstum im ersten Halbjahr etwas stockte, das Umfeld in den letzten zwei Monaten verbessert. «Wir sehen in der Region Asia/Pazifik und insbesondere in China Verbesserungen über beide Divisionen hinweg», so der Givaudan-CEO. Auch mittel- bis langfristig biete die Region grosse Chancen, die Givaudan (GIVN 1960 0.62%) wahrnehmen wolle.

Nach der im vergangenen Jahr abgeschlossenen Übernahme von Spicetec sowie den im laufenden Jahr erfolgten Akquisition von Vica und Activ International gehören Zukäufe weiterhin zur Wachstumsstrategie von Givaudan. «M&A-Aktivitäten sind ein Schlüssel für unsere künftige Entwicklung.» Ziel sei es, traditionelle Geschäftsfelder zu stärken sowie Opportunitäten zum Ausbau der Produktpalette zu nutzen.

Weiterhin gültig ist die mittelfristige Zielsetzung bis 2020, wonach das Unternehmen jährlich ein organisches Wachstum von 4 bis 5% erzielen will. Die Free-Cashflow-Rendite soll in der Bandbreite von 12 bis 17% liegen. Ausserdem bestätigte der Givaudan-Chef auch das Sparziel beim laufenden Effizienzprogramm GBS von 60 Mio. Fr. pro Jahr bis 2020. Auch die Kosten dafür werden unverändert mit 170 Mio. veranschlagt.

