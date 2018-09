Givaudan liebt Komplexität

Fast die Hälfte des Umsatzes der grossen Aroma- und Riechstoffhäuser stammt aus aufstrebenden Märkten – bei Givaudan 43%, bei Symrise 44, bei IFF 48. Dank einer heranwachsenden Mittelklasse expandieren sie schneller als die reifen Märkte, im Fall von Givaudan mehr als doppelt so schnell im Schnitt der letzten fünf Jahre.

Daran knüpfen sich Wachstumserwartungen. Die Mittelfristziele der einzelnen Anbieter für das organische Wachstum sind ein Abbild davon. Die jeweiligen Zielbänder spannen ein Spektrum 4 bis 7% im Schnitt der fünf Jahre bis 2020 auf. Stress gibt es bislang nicht – die Chancen, die Bandbreite zu treffen, stehen gut.

Obwohl grundsätzlich defensiv, ist das Geschäft mit Aromen für Esswaren und Getränke sowie mit Duftstoffen für Konsumgüter und Parfüm in aufstrebenden Ländern weniger stabil als in entwickelten. An der Schwelle zu besseren Lebensumständen wirken sich wirtschaftliche Schwankungen stärker auf das Konsumverhalten aus. Dafür bieten die fraglichen Märkte viel Potenzial, zumal zur Verbreiterung der Mittelklasse noch eine rasch voranschreitende Verstädterung kommt, so in China, aber auch in Südostasien.

Grosses Marktpotenzial

Nicht zuletzt weil die von 640 Mio. Menschen bevölkerte Region Südostasien oft in Chinas Schatten steht, wird sie von Givaudan dieses Jahr thematisiert. Sie bildete den Schwerpunkt an der Halbjahreskonferenz Ende August und wird auch im Oktober am Investorentag in Jakarta, Indonesien, im Zentrum stehen. Ihr Aroma- und Riechstoffmarkt ist grösser als der chinesische (letztes Jahr 1,6 zu 1,5 Mrd. Fr. nach Givaudan-Schätzung).

Zudem wird die Wirtschaftsleistung der Vereinigung südostasiatischer Staaten (Asean) gemäss IWF weiter mit mehr als 5% wachsen. Deutlich überproportional dazu steigen die Ausgaben für Konsumgüter und abgepackte Lebensmittel.

Der kleine Markt für aktive kosmetische Wirkstoffe, ein neueres Wirkungsfeld der Aroma- und Riechstoffhersteller, ist im Schnitt der vergangenen vier Jahre sogar mehr als 100% gewachsen. All das geht einher mit einem hohen Bevölkerungswachstum.

Veranschaulichen lässt sich das Potenzial auch damit, dass in Südostasien laut Ben Webb, Regionalleiter Riechstoffe Asien-Pazifik von Givaudan, gut 1 Fr. pro Kopf und Jahr für Duftstoffe ausgegeben wird. In entwickelteren Regionen ist es drei- bis viermal so viel. Zur Einordnung: Der Duftstoff macht in Körper- und Haushaltspflegeprodukten 1 bis 2% der Kosten der verkauften Ware aus; selbst in der Luxusparfümerie sind es nur 6 bis 8%.

Wegen der vielen Ethnien, Religionen und Sprachen ist Südostasien freilich sehr komplex. Doch wie sagte Givaudan-CEO Gilles Andrier an besagter Konferenz? «Wir lieben Komplexität.» Sie zu bewältigen, sei Kerngeschäft. Das beginnt mit der Beschaffung der mehr als 10 000 Rohstoffe in über hundert Ländern, die sich vom Kleinbauern bis zu Konzernen erstreckt, und reicht bis zu regulatorischen Fragen.

Ebenfalls aufwendig ist es, Trends in einzelnen Kundengruppen zu bedienen. So steigt in Südostasien, wo 40% der Menschen muslimisch sind, laut Ben Webb die Nachfrage nach Halal-Produkten stark – Erzeugnissen, die nach islamischen Vorschriften als rein gelten. Halal sei wie ein Reinheits- und Qualitätsstempel. Ausser auf Lebensmitteln sei er vermehrt auch auf Konsumgütern zu finden, selbst auf Waschmitteln.

Ein anderer Trend sei Muslim Beauty. Junge südostasiatische Muslimas seien weltoffener als ihre Mütter, hielten sich aber zugleich mehr an religiöse Erlasse. Dem erwachsen in etlichen Belangen besondere Ansprüche, zum Beispiel wenn es um die Frische von Hijab-bedecktem Haar geht.

Komplexität ergibt sich auch aus der Vielfalt der Märkte Südostasiens. Gemäss Gilles Andrier verlangt das einen anderen Ansatz als etwa China oder Japan. Dazu kommt eine Vielzahl kleiner und mittelgrosser Produktanbieter. Zugang zu solchen den globalen Konzernen oft vorgezogenen Herstellern zu finden, ist für Aroma- und Duftstoffhäuser generell wichtig, in Südostasien aber ganz besonders.

Die dortige Bevölkerung ist jung. Ihre vielen Millennials sind informierter und technologieaffiner als ältere Menschen. Für sie wird E-Commerce – wo grosse und kleine Anbieter gleichberechtigt sind (anders als im Verkaufsregal) – immer wichtiger.

Starke, langfristige Trends

Sie legen auch mehr Wert auf natürliche Produkte. Wegen der steigenden Einkommen und des wachsenden Anteils von Frauen am Arbeitsmarkt wird auch öfter auswärts gegessen. Givaudan trägt dem Rechnung mit einem geschärften Fokus zum einen auf natürliche Inhaltsstoffe, zum andern auf (Gross-)Küchenbelieferer sowie auf integrierte Lösungen im Bereich kulinarischer Aromen.

Die Impulse Südostasiens wird Givaudan besonders gut spüren. Das liegt an den hohen Marktanteilen, die die Genfer nach eigener Schätzung in der Region halten: 38% bei Duftstoffen, 27 bei Aromen. Weltweit kontrolliert Givaudan rund ein Viertel des Aroma- und Riechstoffmarktes im engeren Sinne.

Angesichts der generell (wieder) lebhaften Nachfrage in Schwellenländern und einer guten Entwicklung der reifen Märkte erstaunt es nicht, dass Givaudan-Finanzchef Tom Hallam «zuversichtlich» ist, das mit der Strategie 2020 ausgegebene Wachstumsziel von organisch 4 bis 5% im Jahresmittel zu erreichen. Zukäufe wie der von Naturex tun für den Umsatz ihr Übriges. Auch mit dem Ziel, einen durchschnittlichen freien Cashflow von 12 bis 17% des Verkaufserlöses zu erwirtschaften, fühlt sich CFO Hallam wohl.

Alles in allem sollte für Givaudan ein anhaltend ansprechender Kursverlauf möglich sein. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis 2019 von 25 sind sie zwar nicht günstig, insgesamt aber fair bewertet. Symrise sind im Vergleich arg teuer (30), wogegen das KGV von IFF (21) berechtigte Zweifel von Investoren ausdrückt.

Die komplette Historie zu Givaudan finden Sie hier. »