Givaudan modernisiert Produktionsanlage

(AWP) Givaudan (GIVN 2407 0%) investiert 20 Mio. Fr. in die Einrichtungen von Expressions Parfumées in Grasse. Der Genfer Aromen- und Riechstoffkonzern will damit die dortigen Forschungs- und Entwicklungslabors ausbauen und modernisieren bzw. die Produktionsanlagen mit neuer Robotik ausstatten und den Betrieb digitalisieren.

Die Investition ziele darauf ab, das angestrebte starke Wachstum bei lokalen und regionalen Kunden zu unterstützen sowie die Palette von natürlichen Riechstoffen zu erweitern, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Die Expansion soll in der ersten Hälfte des Jahres 2020 abgeschlossen werden.

Givaudan hatte die Übernahme des französischen Parfümkompositeurs Ende 2017 angekündigt und im vergangenen Juni dann abgeschlossen. Der Umsatzbeitrag für 2017 betrug denn damaligen Angaben zufolge rund 62,6 Mio. €. Das Unternehmen wurde 1982 gegründet und beschäftigte bei Bekanntgabe der Übernahme weltweit 200 Mitarbeiter.

