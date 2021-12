Givaudan schliesst Übernahme von Custom Essence ab

(AWP) Givaudan (GIVN 4'606.00 +1.12%) hat die Übernahme des US-Riechstoffkreateurs Custom Essence abgeschlossen. Das Genfer Duftstoffunternehmen will mit dem Kauf in Nordamerika den Zugang zu lokalen und regionalen Kunden sowie den Bereich der natürlichen Parfümerie stärken, wie es am Freitag mitteilte.

Custom Essence bringe viel Erfahrung beim Management eines schnell wachsenden Kundensegments und wertvolles Fachwissen mit, wird Maurizio Volpi, Leiter von Riechstoffe & Schönheit bei Givaudan zitiert. Das Unternehmen mit Sitz in New Jersey passe «hervorragend» zur Strategie 2025 von Givaudan.

Zu den Bedingungen der Übernahme machte Givaudan keine Angaben. Die Transaktion sei mit verfügbaren Mitteln finanziert worden. Der Kauf des US-Unternehmens mit 70 Mitarbeitenden hätte sich im Geschäftsergebnis 2020 auf Pro-forma-Basis mit einem Umsatzbeitrag von rund 40 Mio. $ niedergeschlagen.