Givaudan sieht sich auf Kurs

(AWP) Der weltgrösste Aromen- und Riechstoffhersteller Givaudan (GIVN 2376 -1%) ist auf einem guten Weg, um das gruppenweite Restrukturierungsprogramm «Givaudan Business Solutions» (GBS) wie geplant umzusetzen. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag im Rahmen des Investorentags in Zürich mit. Gleichzeitig entwickeln sich die Rohmaterialpreise in etwa so wie vom Unternehmen erwartet.

Die Genfer bekräftigten am Investorentag ihre Investitions- und Sparziele. Insgesamt investiert der Konzern 170 Mio. Fr. in das von 2017 bis 2020 laufende GBS-Programm. Davon fallen 41 Mio. an Investitionen im laufenden Jahr an.

Die jährlichen Einsparungen sollen sich nach Abschluss des Programms im Jahr 2020 auf 60 Mio. belaufen. Dieses Jahr geht Givaudan weiterhin davon aus, dass 20 Mio. eingespart werden können.

Derweil rechnet die Gruppe weiterhin mit einem Anstieg der Rohstoffpreise. Im laufenden Jahr dürften die Kosten für Rohmaterialen um 5 bis 6% anwachsen, und im Jahr darauf sei mit einem ähnlich deutlichen Anstieg zu rechnen, hiess es. Diese Mehrkosten will Givaudan an die Kunden weitergeben.