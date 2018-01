Givaudan übertrifft Gewinnprognose

(AWP) Der Aromen- und Riechstoffhersteller Givaudan (GIVN 2181 -3.07%) hat im Geschäftsjahr 2017 den Umsatz gesteigert und beim Gewinn auch dank tieferer Steuern in den USA kräftig zugelegt. Daran sollen auch die Aktionäre über die 17. Dividendenerhöhung in Folge teilhaben. An den mittelfristigen Zielen halten die Genfer wie erwartet fest.

Das Jahr sei mit einer guten Geschäftsdynamik abgeschlossen worden, heisst es in der Mitteilung vom Freitag. Das Wachstum wurde über alle Produktsegmente und Regionen hinweg erzielt und das hohe Niveau der Pipeline und Geschäftsabschlussraten wurde beibehalten. Auch die zuletzt übernommenen Unternehmen hätten alle positiv zum Ergebnis beigetragen. Preiserhöhungen würden erfolgreich durchgesetzt, um höhere Produktionskosten voll auszugleichen.

Unternehmenszahlen in Mio. Fr. 2015 2016 2017 Umsatz 4396 4663 5051 – Veränderung in % -0.2 6.1 8.3 – auf vergleichbarer Basis 2.7 4.2 4.9 – Division Riechstoffe 2096 2230 2343 – Division Aromen 2300 2433 2708 Bruttogewinn 2030 2128 2250 – in % des Umsatzes 46.2 45.6 44.5 Ebitda 1) 1070 1126 1089 – Veränderung in % 1.6 5.2 -3.3 – in % des Umsatzes 24.3 24.1 21.6 – Division Riechstoffe 2) 498 603 486 – Division Aromen 572 523 603 Ebitda vor Sonderfaktoren 3) 1050 1064 1069 – in % des Umsatzes 23.9 22.8 21.2 Betriebsgewinn (Ebit) 794 875 869 Gewinn 625 644 720 – Veränderung in % 11.0 3.0 11.8 Freier Cashflow 720 597 594 – in % des Umsatzes 16.4 12.8 11.8 Bilanzsumme per 31.12. 6282 6514 7309 Flüssige Mittel 478 328 534 Eigenkapital 3415 3293 3538 – in % der Bilanzsumme 54 51 48 Nettoverschuldung 677 930 1074 Verschuldungsgrad in % 4) 15 19 21

1) Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation

2) Kosten für GBS werden der Division Riechstoffe zugeschlagen

3) Kosten für GBS werden nicht als Sondereffekt gewertet

4) Nettoverschuldung zu Nettoverschuldung plus Eigenkapital

Der Umsatz stieg auf vergleichbarer Basis um 4,9% auf 5,05 Mrd. Fr., wobei die Verkäufe in Franken um 8,3% gestiegen sind. Der Reingewinn legte kräftig um 12% zu auf 720 Mio. Dies wohl nicht zuletzt auch dem deutlich tieferen Ertragssteueraufwand zu verdanken, der dank geringerer Steueraufwendungen in den USA nur noch 9% des Gewinns vor Steuern betrug nach 18% im Vorjahr.

Das Betriebsergebnis auf Stufe Ebitda sank hingegen aufgrund von Sonderkosten im Zusammenhang mit dem «Givaudan-Business-Solutions-Programm» (GBS) um 3,3% auf 1’089 Mio. Fr. Für GBS fielen 2017 Kosten von insgesamt 107 Mio. Fr. an, die Umsetzung verlaufe nach Plan. Die entsprechende Marge betrug damit nur noch 21,6%, nach 24,1% im Vorjahr.

Der freie Cashflow erreichte mit 594 Mio 11,8% der Verkäufe; 2016 waren es noch 12,8% gewesen. Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung die Ausschüttung einer höheren Bardividende von 58 Fr. je Aktie vorschlagen, im Vorjahr waren es 56 Fr. gewesen.

Mit diesen Zahlen hat Givaudan die Schätzungen der Analysten insbesondere beim Reingewinn deutlich übertroffen, bei der Dividende hatten sie mit etwas mehr gerechnet.

Riechstoffe legen in allen Märkten zu

Die Division Riechstoffe meldet einen vergleichbaren Umsatzanstieg um 4,5% auf 2,34 Mrd. Fr. (+5,1% in Fr.). Aufgrund der Kosten von GBS sank aber das Ebitda um 19% auf 486 Mio. Fr., die Marge ging auf 20,7% nach 27,0% im Vorjahr zurück.

Bei den Riechstoffen (Luxusparfümerie und Konsumgüter) stieg der Umsatz um 4,8%. Die Riechstoffingredienzien und Active Beauty setzten 2,8% mehr um.

Mit Blick auf die Regionen war das Wachstum bei der Luxusparfümerie insbesondere vom Nahen Osten und Lateinamerika getrieben. Konsumgüter legten sowohl in den reifen als auch in den Wachstumsmärkten zu. Riechstoffingredienzien verzeichneten in Europa und Südamerika ein solides Wachstum, in Asien und Nordamerika blieben sie hinter dem Vorjahr zurück.

Aromen profitieren auch von Zukäufen

Die Division Aromen verzeichnete ein Umsatzplus von 5,3% auf 2,71 Mrd. (+11% in Fr.). Inklusive der im Juli 2016 übernommenen Spicetec, Activ International (Januar 17) und Vika (September 17) belief sich das Wachstum in Lokalwährungen auf 12%. Das Ebitda der Division stieg um 15% auf 603 Mio.

Alle Segmente lagen im positiven Bereich, Milchprodukte, Snacks und Getränke waren aber die Haupttreiber. Bei den Regionen verbuchte Givaudan robustes Wachstum in Asien-Pazifik und Nordamerika, Lateinamerika sei durch die schwache Konjunktur in Brasilien belastet worden. Das Wachstum in Europa, Afrika und dem Nahen Osten wird als gut bezeichnet.

Givaudan bekräftigt zudem erneut die seit August 2015 gültigen Mittelfristziele. Demnach streben die Genfer jährlich ein organisches Wachstum von 4 bis 5% an und wollen damit das Marktwachstum übertreffen. Die Free-Cashflow-Rendite soll gemessen an den Verkäufen in der Bandbreite von 12-17% liegen. Die bestehende Dividendenpraxis soll im Rahmen dieser Ziele beibehalten werden.

