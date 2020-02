Glarner KB mit deutlicher Gewinnsteigerung

(AWP) Die Glarner Kantonalbank (GLKBN 34.3 1.18%) (GLKB) hat ihr schnelles Gewinnwachstum im Geschäftsjahr 2019 fortgesetzt. Zudem hat das Institut die Hypothekarausleihungen erneut deutlich gesteigert. Aktionäre und der Kanton profitieren von einer höheren Ausschüttung.

Die Kantonalbank erhöhte 2019 den Geschäftserfolg als Mass für das operative Ergebnis um 17,8% auf 30 Mio. Fr., wie den am Donnerstag publizierten Geschäftszahlen zu entnehmen ist. Unter dem Strich blieb ein um 14,8% höherer Reingewinn von 25,2 Mio. Fr.

Unternehmenszahlen

in Mio. Fr. 2018 2019 +/- in % Ertrag 73,6 81,1 +10,2 - Zinsen 56,8 58,4 +2,9 - Kommissionen 10,8 12,4 +15,0 - Handel 7,3 6,3 -13,3 - übriger -1,3 3,9 - Aufwand 43,6 49 +12,5 Gewinn 21,9 25,2 +14,8 Kosten/Ertrag in % 55 56,8 - Bilanz (in Mrd. Fr.) Bilanzsumme 6,0 6,4 +7,1 - Hypothekarforderungen 4,5 4,8 +7,0 Eigenkapitalrendite in % 8,4 9,5 - Dividende in Fr. 1.00 1.10 +10,0