Glencore wegen US-Sanktionen unter Zugzwang

Aktie Wertpapier , das einen Anteil am Kapital einer Aktiengesellschaft verkörpert. Es sichert dem Eigentümer Mitgliedschaftsrechte (Stimm- und Wahlrecht an der Generalversammlung) und Vermögensrechte (Recht auf Anteil am Gewinn, Beteiligungsquote bei Kapitalerhöhungen oder am Liquidationsergebnis) zu. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Aktientausch Möglichkeit für Unternehmensübernahmen oder -beteiligungen. Dabei werden eigene Aktien als Zahlungsmittel eingesetzt. Die AG , die beabsichtigt, sich am fremden Unternehmen zu beteiligen, bietet den Aktionären des Übernahmeobjekts eigene Aktien zum Tausch gegen Anteile an dem fremden Unternehmen an. Darüber hinaus können zwei oder mehrere Gesellschaften Anteile untereinander austauschen, um Kreuzbeteiligungen aufzubauen. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

CEO Angelsächsische Kürzel für Unternehmenschef (Chief Executive Officer), Leiter der Finanzabteilung (Chief Financial Officer), Leiter Anlagestrategie (Chief Investment Officer) sowie Leiter operatives Geschäft (Chief Operating Officer), die gemeinsam die Geschäftsleitung bilden. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Holding Gesellschaft mit dauernden Beteiligungen an rechtlich selbständigen Unternehmen zum Zweck der Kontrolle und der Finanzierung. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff