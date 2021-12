Glimpfliche Strafe für UBS

Wenn auch kein Sieg, so ist es zumindest ein halbes Weihnachtsgeschenk, das UBS im Steuerstreit mit Frankreich verbuchen kann. Zwar bleibt die Verurteilung gegen die Grossbank wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche auch in der zweiten Instanz bestehen, einzig die Tochtergesellschaft in Frankreich wurde in Teilen freigesprochen. Das Appellationsgericht in Paris senkt jedoch, wie erwartet, die Höhe der Strafzahlung.

Und zwar überraschend deutlich: Statt der rekordhohen 4,5 Mrd. €, die im Februar 2019 verhängt wurden, soll UBS nun noch eine Strafe in der Höhe von rund 1,8 Mrd. € zahlen. Auch wenn vieles in Bezug auf die Argumentation des Gerichts noch unklar ist und das Urteil selbst noch nicht öffentlich vorliegt: Französische Rechtsexperten gehen davon aus, dass die in der zweiten Instanz deutlich tiefer angesetzte Strafe in erster Linie auf eine Änderung in der Rechtssprechung zurückzuführen ist und nicht zwingend auf eine andere Beurteilung der Sachlage.

Im Herbst 2019 hat die höchste Instanz in Frankreich beschlossen, dass bei Steuerhinterziehung die Strafzahlungen anders zu berechnen sind. Basis dafür sind neu nicht mehr die unversteuerten Vermögen insgesamt, sondern nur die nicht bezahlten Steuern. Bereits während des Berufungsprozesses im vergangenen Frühling hat die Staatsanwaltschaft daher die geforderte Strafe verringert und verlangte insgesamt noch rund 3 Mrd. € von der Schweizer Grossbank.

Ob am Montag tatsächlich ein Schlussstrich unter die Frankreichaffäre gezogen worden ist, muss sich zeigen. Beide Parteien haben fünf Tage Zeit, um Berufung einzulegen. Die Grossbank wie der französische Staat könnten ein Interesse daran haben, das Höchstgericht anzurufen: Keine Bank lässt sich gerne wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung verurteilen, während für die Staatsanwaltschaft die Reduktion der Strafe um mehr als die Hälfte sicher als Rückschlag zu werten ist. Die Abschreckung fällt weg. Banken in einer ähnlichen Lage wie UBS könnten es künftig eher auf einen Prozess ankommen lassen, statt die Einigung zu suchen.

Frankreich könnte die Grossbank also noch länger begleiten. Zudem ist es nicht die letzte grosse Altlast. In den USA wartet noch ein Verfahren um Ramschhypotheken (RMBS) aus der Finanzkrise. Wann es stattfindet und um welche Summen es dabei geht, ist allerdings noch unklar. Der Nachteil ist, dass damit erneut Zeit und Ressourcen gebunden werden. Das hat auch der Steuerstreit mit Frankreich gezeigt. Die Behörden in Paris haben die Ermittlungen gegen UBS zum ersten Mal vor zehn Jahren aufgenommen. Dazu kommen Rückstellungen: Per Ende September hatte UBS insgesamt 2,1 Mrd. $ für Rechtsfälle auf die Seite gelegt.

Umso positiver ist der heutige Entscheid aus Anlegersicht zu werten. Die Grossbank hat bereits angekündigt, nun ihre Ausschüttungspolitik anzupassen. Dank ihrer soliden Kapitalausstattung liegt ein Weihnachtsgeschenk für ihre Aktionäre allemal drin.