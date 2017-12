GLKB baut Volumen an Online-Hypotheken aus

Das letzte Update der Hypomat-Zahlen hatte die Bank an der Anlegerkonferenz Investora 2017 gegeben.

In einer Stellungnahme an den Glarner Landrat gibt die Bank an, über ihren Digitalkanal Hypomat Hauskredite im Umfang von 765 Mio. Fr. vergeben zu haben.

Lesen sie mehr

zum Stichwort Glarner Kantonalbank