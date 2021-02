GM erkennt die Zeichen der Zeit

Mary Barra hat Grosses vor. Die Chefin von General Motors will ab 2035 nur noch Elektroautos verkaufen. Das gab der Autohersteller Ende Januar bekannt. Überraschend ist für Nick Shields die Ankündigung nicht: «Es war nur eine Frage der Zeit, bis sich einer der drei Autobauer aus Detroit ein solches Ziel stecken würde», sagt der Analyst vom Researchhaus Third Bridge im Gespräch. Gleichwohl bezeichnet er den Zeitplan als «aggressiv». Der Grund ist klar.

Mit Marken wie Chevrolet, Cadillac und GMC steht General Motors für den röhrenden Verbrennungsmotor und nicht für den surrenden Elektroantrieb. Das zeigt sich auch in der Erfolgsrechnung. Elektroautos liefern GM einen Umsatz- und Gewinnbeitrag von gerade einmal 2%. Entsprechend skeptisch zeigt sich Garrett Nelson. «Bisher hatte GM Schwierigkeiten, im Bereich der Elektroautos Fuss zu fassen. In den letzten fünf Jahren hat der Autohersteller in diesem Bereich vier Modelle mangels Nachfrage eingestellt», sagt der Aktienanalyst vom Researchhaus CFRA.

Rückenwind aus D.C.

Die grosse Herausforderung für GM wird laut Nelson sein, während des Übergangs in die elektrische Welt die Profitabilität stabil zu halten. Ob dies gelingen wird, dürfte sich in vier Jahren abzeichnen. Bis dann will GM weltweit 30 Elektroautos im Angebot haben, und 40% der verkauften Autos in den USA sollen Elektroautos sein. Wie ambitiös das Ziel ist, zeigt ein Blick auf die aktuellen Verkaufszahlen im Gesamtmarkt. Im Januar betrug der Anteil der verkauften Elektroautos in den USA gerade einmal 7%.