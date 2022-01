Gold ist stark gefragt – nur nicht an den Börsen

Der Goldpreis zeigt seit Monaten keine klare Richtung – er pendelt in einer engen Bandbreite um 1800 $ je Unze. Seit Anfang 2021 ergibt sich nach dem Auf und Ab ein Kursverlust von 5%. In den Jahren zuvor waren Goldanleger vom Erfolg verwöhnt: 2019 hat der Unzenpreis 18% zugelegt, 2020 etwa 25%.

Die Realrenditen – also die Verzinsung sicherer Anleihen nach Abzug der Inflation – ist einer der bedeutendsten Treiber für die Goldnachfrage der Investoren. Je höher sie sind, desto unattraktiver wird das renditefreie Gold als Anlageform. Gemessen an den zehnjährigen inflationsgeschützten US-Staatsanleihen ist die Realrendite 2021 zeitweise auf ein neues Rekordtief gefallen.