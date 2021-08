Gold und Silber: alles im neutralen Bereich

Gold-Kurzfristchart

Gold konnte zuletzt einen Ausbruch über den Abwärtstrend generieren, die kurzfristig zu beobachtende Aufwärtsdynamik ist aber sofort wieder in sich zusammengebrochen. Somit wurde der Abwärtstrend lediglich zur Seite verlassen. Dies hat damit nicht die Bedeutung, wie ein dynamischer Ausbruch nach oben. Die Indikatoren befinden sich im neutralen Bereich und helfen derzeit entsprechend ebenfalls nicht weiter.

Quelle der Grafik: IDMS

Silber-Kurzfristchart

Silber befindet sich noch immer in einem seit Anfang Juni bestehenden Abwärtstrend. Die Indikatoren geben keine Hinweise auf die weitere Entwicklung. Die nächste Unterstützung verläuft im Bereich von 24 $. Ein Test dieser Marke in den nächsten Wochen sollte nicht ausgeschlossen werden. Bei einem Trendbruch liegt das nächste Ziel nach oben bereits bei rund 26 $. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an