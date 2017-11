Gold und Silber: Als sei es ein Warten…

Gold:

Kurzfristchart

Gold hat es erneut nicht geschafft, nach oben auszubrechen. Der Bereich knapp unter 1300 $ erweist sich immer mehr als relevanter Widerstand.

Zuletzt scheiterte das gelbe Edelmetall wieder in diesem Bereich, obwohl ein Ausbruch nach dem dynamischen Anstieg durchaus möglich gewesen wäre. Die Indikatoren helfen derzeit nicht weiter. Die Seitwärtsrange dürfte daher noch etwas anhalten.

Silber:

Langfristchart

Zweifelsohne befindet sich Silber nach dem ausgeprägten Abwärtstrend weiterhin in einer Bodenbildungsphase. In diesem Jahr bewegte sich das Edelmetall in einer Range zwischen rund 15.50 und knapp 19 $.

Dabei gab es eine kurze Ausuferung nach unten, die aber sehr schnell aufgeholt werden konnte. Inzwischen ist die Volatilität nahezu gänzlich gewichen, was an den Indikatoren zu sehen ist, die sich kaum noch bewegen und sich im neutralen Bereich aufhalten. Eine Prognose, in welche Richtung die nächste Bewegung verlaufen wird, ist derzeit kaum abzugeben.

Kurzfristchart

Was bei Gold der Bereich knapp unter 1300 $ ist, dürfte bei Silber um 17.20 $ entstanden sein. Ein Widerstand, der immer mehr zur wichtigen Hürde wird.

Zumindest ist Silber zuletzt in diesem Bereich zum wiederholten Mal gescheitert. Der Aufwärtstrend, der bei ca. 16.80 $ verläuft, konnte bislang gehalten werden. Die Indikatoren helfen, ebenso wie im Langfristchart, derzeit nicht weiter.