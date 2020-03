Gold und Silber: Der sichere Hafen wird nur zum Teil genutzt

Gold-Kurzfristchart

Gold hat sich in der vergangenen Woche in den Bereich von 1700 $ bewegen können. Diese nächste runde Marke wurde aber nicht gehalten, und eine Korrektur an die kurzfristige Aufwärtstrendlinie ist inzwischen im Gang. Das kurzfristige Kaufsignal beim MACD-Indikator ist entsprechend abgearbeitet. Der Stochastik-Indikator hat eine Divergenz gebildet. Ein Bruch der Trendlinie und daran anschliessend ein Test der Unterstützung im Bereich von 1600 $ könnte in den kommenden Tagen zum Thema werden.

Quelle der Grafik: IDMS

Silber-Kurzfristchart

Silber hat zwar einen Ansatz gezeigt, eine ähnliche Entwicklung wie Gold zu generieren, konnte aber den Widerstand bei ca. 17.50 $ nicht überwinden. Inzwischen hat sich wieder ein Kampf um die Unterstützung bei ca. 17 $ entwickelt. Der MACD-Indikator prallt gerade an seiner Triggerlinie nach unten ab, was ein Verkaufssignal darstellt. Ein Test der nächsten Unterstützung bei knapp über 16 $ sollte in den kommenden Wochen einkalkuliert werden.

Quelle der Grafik: IDMS