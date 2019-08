Gold und Silber: Die Krisenwährungen sind im Kommen

Gold-Kurzfristchart

Gold hat ein Aufwärtsdreieck nach oben verlassen und dieses damit klassisch aufgelöst. Der Aufwärtsschub führte an die alte Aufwärtstrendlinie. Der MACD-Indikator hat ein Kaufsignal generiert. Damit hat sich weiteres Aufwärtspotenzial eröffnet. Auch wenn in den kommenden Tagen eine Korrektur bis in den Bereich der neuen Unterstützungslinie bei ca. 1.440 USD erfolgen sollte, stellt sich die Lage für Gold sehr positiv dar.

(Quelle der Grafik: IDMS)

Silber-Kurzfristchart

Silber hat sich im Juli deutlich besser entwickelt als Gold. Dieses Vorweglaufen hat offenbar zu viel Kraft gekostet, weshalb die aktuelle Performance etwas zu wünschen übrig lässt. Die Indikatoren haben Verkaufssignale generiert. Daher dürfte es Silber in den nächsten Tagen schwer fallen, Gold zu folgen. Insgesamt ist aber tendenziell weiter mit anziehenden Notierungen zu rechnen.

(Quelle der Grafik: IDMS)

Zum Markttechniker: Christoph Geyer

