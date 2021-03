Gold und Silber – es ist derzeit nur wenig möglich

Gold-Kurzfristchart

Gold hat den Abwärtstrend zwar zur Seite verlassen, konnte aber keine Aufwärtsdynamik aufbauen. Somit ist das Edelmetall auf der Suche nach einem neuen Trend. Knapp über 1750 $ verläuft eine Widerstandslinie und bei ca. 1700 $ eine Unterstützungslinie. Ein Ausbruch über oder unter die genannten Marken sollte Klarheit für den weiteren Trend bringen.

Quelle der Grafik: IDMS

Silber-Kurzfristchart

Silber befindet sich seit Ende Januar in einem kurzfristigen Abwärtstrend. Die Indikatoren zeigen noch keinen Trendbruch an. Im Bereich von 26 $ verläuft eine Widerstandslinie, die im August letzten Jahres als Unterstützungslinie gebildet wurde. Die Aufwärtstrendlinie, die Anfang Dezember begonnen hatte, wurde zu Beginn dieses Monats nach unten verlassen, ohne dass Abwärtsdynamik aufgekommen ist. Somit muss darauf gewartet werden, ob Silber es schafft, den neuen kurzfristigen Abwärtstrend zu brechen. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an