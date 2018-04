Gold und Silber: Immer noch im Seitwärtstrend

Gold:

Langfristchart

Gold befindet sich weiterhin in einer Bodenbildungsphase. Seit Anfang 2017 hat sich ein Aufwärtstrendkanal etabliert. Bei knapp über 1.35 $ liegt ein Widerstand. Die Indikatoren geben keine verwertbaren Hinweise.

Das Verkaufssignal beim Stochastik-Indikator ist noch nicht abgearbeitet, weshalb ein Test der unteren Trendkanalbegrenzung immer noch möglich ist. Die Gesamtlage sieht allerdings unverändert konstruktiv aus, weshalb ein Ausbruch über den Widerstand in den kommenden Wochen folgen könnte. Dies würde neues Aufwärtspotenzial eröffnen.

Kurzfristchart

Gold befindet sich weiterhin in einer Seitwärtsrange. Zuletzt wurde die obere Trendkanalbegrenzung getestet. Anschliessend konnte ein Abrutschen an die untere Trendkanalbegrenzung verhindert werden.

Die Indikatoren helfen derzeit nicht weiter, was bei einem Seitwärtstrend auch nicht verwunderlich ist. Entsprechend dürfte die Goldnotiz auch in den kommenden Tagen in der definierten Range verlaufen.

Silber:

Kurzfristchart

Silber bewegt sich weiterhin in einer recht engen Seitwärtsrange. Die klassischen Indikatoren deuten derzeit nicht auf einen Ausbruch in die eine oder die andere Richtung hin. Allerdings weisen verschiedene Stimmungsindikatoren darauf hin, dass ein Ausbruch nach oben bevorstehen könnte. Dazu müsste der Bereich um 16.80 $ überwunden werden.