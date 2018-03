Gold und Silber: Ist das jetzt ein Anlaufholen?

Gold:

Langfristchart

Gold gelingt es immer wieder, die kurzfristigen Abwärtstrends zu brechen. Allerdings bleibt danach die Aufwärtsdynamik meistens aus. Das jüngste Doppeltop wurde nicht nach unten aufgelöst. Die Unterstützungszone um 1300 $ ist noch immer intakt.

Der aktuelle kurzfristige Abwärtstrend könnte in den kommenden Tagen gebrochen werden. Ein Unterschreiten der Unterstützungszone dürfte derzeit kaum auf dem Plan stehen, da sie sehr tragfähig zu sein scheint. Die Indikatoren helfen derzeit kaum.

Silber:

Langfristchart

Bei Silber spitzt sich die Lage sprichwörtlich zu. In den vergangenen gut zwei Jahren hat sich ein Dreieck ausgeprägt. Der Preis läuft inzwischen in die Spitze des Dreiecks. Normalerweise wird ein solches Dreieck mit einer waagerechten Unterseite nach zwei Drittel der Bewegung nach unten aufgelöst.

Da der Preis bereits sehr nahe an der Spitze notiert, darf nicht mehr von einem klassischen Dreieck die Rede sein. Ein Ausbruch in die eine oder die andere Richtung steht also unmittelbar bevor. Die Indikatoren geben derzeit keine Hilfestellung, in welche Richtung der Ausbruch gehen könnte. Daher muss abgewartet werden, bis die Entscheidung gefallen ist.

Kurzfristchart

Silber hält sich nur mit Mühe über dem Unterstützungsbereich. Seit Ende Januar hat sich ein Abwärtstrend gebildet. Er ist ebenso intakt wie die Unterstützung. Sollte das aktuell erreichte Niveau nicht gehalten werden, rückt der Bereich um 15.60 $ in den Fokus.

Bei einem Ausbruch über die Abwärtstrendlinie sollte das Top vom Januar dieses Jahres wieder erreicht werden können. Eine Entscheidung dürfte in den kommenden Wochen fallen.