Gold und Silber: Kampf gegen das Abrutschen

Gold:

Kurzfristchart

Gold hat den steilen Abwärtstrend zur Seite verlassen und ist an die Widerstandslinie herangelaufen. Der weniger steile Abwärtstrend, der seit Mitte April Bestand hat, wurde zuletzt getestet. Die Indikatoren haben Kaufsignale generiert.

Daher besteht nun eine gute Chance, dass der Widerstand und die Abwärtstrendlinie gebrochen werden. Solange die Notierung allerdings das Tief von Mitte Mai nicht überschreitet, handelt es sich weiterhin lediglich um eine Korrektur im Abwärtstrend.

Silber:

Langfristchart

In einigen Lehrbüchern ist zu lesen, dass ein solches Dreieck, wie es derzeit von Silber aufgebaut wird, meist nach unten aufgelöst wird. Diese Auffassung wird jedoch nicht uneingeschränkt geteilt. Die Erfahrung hat häufig genug gezeigt, dass Dreiecke in beide Richtungen, nämlich nach oben und nach unten, aufgelöst werden können.

Zudem ist die Notierung schon so weit in die Spitze gelaufen, dass von einem klassischen Dreieck ohnehin nicht mehr die Rede sein sollte. Die Indikatoren geben derzeit keinen Hinweis darauf, in welche Richtung ein Ausbruch geht. In den kommenden Wochen sollte aber eine Entscheidung fallen.

Kurzfristchart

Silber vollzieht derzeit eine Erholungsbewegung auf die jüngsten Kursabschläge. Dabei konnte die alte Unterstützungszone wieder erreicht werden. Der MACD-Indikator ist gerade dabei, das Kaufsignal des Stochastik-Indikators zu bestätigen.

Sollte dies gelingen, ist eine Rückkehr in den alten Seitwärtstrend sehr wahrscheinlich. Bei einem Scheitern in der Widerstandszone dürfte ein Test der Unterstützung bei ca. 15.60 $ möglich werden.