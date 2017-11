Gold und Silber: Knock, knock, ich will nach oben

Gold:

Kurzfristchart

Gold klopft immer massiver an den Widerstand an. Dieser Bereich um knapp unter 1300 $ dürfte in den kommenden Tagen nicht mehr zu halten sein. Sollte der Ausbruch nach oben gelingen, sind Notierungen bis zum Septemberhoch zu erzielen.

Die Indikatoren geben keine Hinweise auf die weitere Entwicklung. Daher ist ein erneuter Rückgang an die untere Seitwärtsrangebegrenzung durchaus möglich. Die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs nach oben ist aber etwas grösser.

Silber:

Kurzfristchart

Die Indikatoren spiegeln derzeit den lustlosen Handel bei Silber. Mit diesem lustlosen Handel verbindet sich aber auch die Bildung eines Dreiecks. Der Widerstand bei knapp über 17.20 $ ist noch nicht in Gefahr, ein Ausbruch nach unten, unter die Aufwärtstrendlinie, ist aber ebenso nicht in Sicht.

Da die Indikatoren derzeit nicht zu gebrauchen sind, muss abgewartet werden, in welche Richtung der Ausbruch geht. Ein Ausbruch nach oben scheint derzeit etwas wahrscheinlicher zu sein.