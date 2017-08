Gold und Silber: kurzfristig verschlechterte Lage

Gold:

Kurzfristchart

Gold hatte es zuletzt geschafft, nach dem Dynamikverlust Anfang August, bis fast an die Widerstandslinie bei knapp unter 1’300 $ zu steigen. Dieser Bereich wurde nicht ganz erreicht. Der Stochastik-Indikator hat ein Verkaufssignal generiert und der MACD-Indikator steht kurz davor dieses zu bestätigen.Daher hat sich die Gefahr erhöht, dass der Trend gebrochen wird und die Unterstützungslinie im Bereich von 1’220 $ erneut getestet wird.

Silber:

Kurzfristchart

Silber hat es mit einem kurzfristigen Kaufsignal beim MACD-Indikator geschafft, an die Abwärtstrendlinie zu steigen. Der Stochastik-Indikator hat inzwischen allerdings eine Divergenz gebildet und ein Verkaufssignal generiert. Dieses dürfte in Kürze vom MACD-Indikator bestätigt werden. Daher steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis an der Trendlinie abprallt.