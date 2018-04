Gold und Silber: Langeweile ade, es kommt wieder Bewegung auf

Gold:

Kurzfristchart

Der Goldpreis ist in den letzten Wochen mehrfach am Widerstand im Bereich von 1360 $ gescheitert. Zuletzt ist die Notierung unter Druck geraten und hat den seit Mitte Dezember bestehenden Aufwärtstrend gebrochen. Der übergeordnete Seitwärtstrend ist allerdings weiterhin intakt. Der MACD-Indikator hat eine Divergenz und zuletzt ein Verkaufssignal generiert. Dies bedeutet, dass ein Test der unteren Trendkanalbegrenzung wieder möglich ist.

Silber:

Kurzfristchart

Silber hat in der vergangenen Woche gezeigt, was bei einem Ausbruch aus dem Seitwärtstrendkanal möglich ist. Der dynamische Anstieg über den Widerstand bei ca. 16.80 $ führte den Silberpreis sehr schnell an die übergeordnete Abwärtstrendlinie. Hier konnte sich die Notierung aber nicht lange halten, und es folgte ein ebenso dynamischer Rückgang zurück in die Seitwärtszone. Diese Bewegung war aber ein erstes Signal dafür, dass ein Ausbruch aus der Lethargie für die kommenden Wochen zu erwarten ist.