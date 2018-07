Gold und Silber: Nächster Abwärtsschub oder Bodenbildung?

Gold:

Kurzfristchart

Gold konnte zwar die jüngste Anstiegsbewegung nicht nutzen, um den Widerstand zu überwinden. Die neue Unterstützungslinie im Bereich von rund 1.235 $ hat aber bislang gehalten. Der Stochastik-Indikator hat zuletzt eine Divergenz gebildet. Dies könnte darauf hindeuten, dass eine Gegenbewegung nach oben eingeleitet wird. Zuletzt hat die Notierung mehrere Dojis hinterlassen, was eine Unsicherheit bei den Marktteilnehmern anzeigt. Daher kommt den nächsten Tagen eine besondere Bedeutung zu. Sollte die Unterstützung unterschritten werden, dürfte Abwärtsdynamik aufkommen. Ein Anstieg über den Widerstand bei ca. 1.265 $ würde ein Ende des Abwärtstrends bedeuten.

Silber:

Kurzfristchart

Silber bröckelt in den vergangenen Tagen weiter ab, ohne dass Abwärtsdynamik aufkommt. Im Bereich von 15,60 $ befindet sich eine Unterstützungslinie, die in den kommenden Tagen getestet werden könnte. Der Stochastik-Indikator hat eine Divergenz gebildet, die darauf hindeutet, dass die Unterstützung gehalten werden könnte. Der MACD-Indikator ist an seiner Triggerlinie nach unten abgeprallt, was zunächst ein neues Verkaufssignal bedeutet. Somit dürfte sich Silber noch einige Tage in der neuen Range halten.