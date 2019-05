Gold und Silber: Noch ist nichts verloren

Gold-Kurzfristchart

Gold konnte den Ausbruch über die Abwärtstrendlinie nicht bestätigen und ist sofort wieder unter diese Trendlinie gefallen. Zuletzt hat der Kampf um die Unterstützungslinie knapp unter 1280 $ erneut begonnen. Der MACD-Indikator hat das Verkaufssignal des Stochastik-Indikators bestätigt. Damit könnte es schwer werden, die Unterstützungslinie zu halten.

Silber-Kurzfristchart

Silber hat den Abwärtstrend, der seit Februar Bestand hat, bestätigt und ist an die nächste Unterstützungslinie im Bereich von 14.40 $ gefallen. Die Indikatoren zeigen derzeit nicht an, ob diese Linie gehalten werden kann. Ein Unterschreiten würde weiteres Abwärtspotenzial bis in den Bereich der nächsten Unterstützung bei ca. 14 $ eröffnen.