Gold und Silber – spekulative Bewegung bei Silber

Gold-Kurzfristchart

Gold hat sich im Bereich von 1850 $ «eingerichtet». Seit einigen Wochen bewegt sich der Preis um diese Marke. Die Indikatoren helfen derzeit nicht weiter. Somit kann das Auspendeln und Bilden eines Bodens noch weiter anhalten. Der Bereich um 1800 $ sollte dabei gehalten werden.

Quelle der Grafik: IDMS

Silber-Kurzfristchart

Spekulative Kräfte haben in den vergangenen Tagen den Silberpreis wieder in den Bereich getrieben, der Anfang August letzten Jahres erreicht wurde. Zuletzt ist den Spekulanten aber die Kraft ausgegangen. Gestern wurde ein Doji (Eröffnungs- und Schlusskurs nahezu auf einem Niveau) hinterlassen. Dies zeigt, dass nun Unsicherheit aufkommt, ob die Marke von 30 $ überwunden werden kann. Anders als im Langfristchart ist hier beim Stochastik-Indikator ein Verkaufssignal entstanden. Somit sollte zumindest eine Beruhigung eintreten. Dieser Artikel ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital-Abonnements ab 28 Fr. / Monat Zu den Abonnements Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an