Gold und Silber: Stabilisierung, aber keine Änderung

Gold:

Kurzfristchart

Mit dem Ausbruch unter die Unterstützungszone sah es bereits so aus, als würde Gold weiter an Boden verlieren und in den Bereich des Dezember-Tiefs fallen. Diese Gefahr wurde zunächst mit der Zurückeroberung der Unterstützung gebannt. Der neue Abwärtstrend ist gleichwohl noch immer intakt. Der MACD-Indikator hat das Kaufsignal des Stochastik-Indikators bestätigt.

Inzwischen dreht der Stochastik aber wieder nach unten. Somit ist die Lage weiterhin angespannt. Erst ein Bruch des Abwärtstrends und damit ein Überschreiten der Unterstützungszone würde eine Änderung der Lage nach sich ziehen.

Silber:

Langfristchart

Die Ausschläge bei Silber werden immer geringer. Das Dreieck läuft in die Spitze und wird entsprechend so nicht mehr die Wirkung entfalten können, die ein Dreieck normalerweise ausübt.

Die Indikatoren geben wegen der geringen Schwankungen keinen Hinweis, in welche Richtung ein Ausbruch gehen wird. Daher sollte eine Positionierung nicht vor einem Ausbruch eingegangen werden.

Kurzfristchart

Bei Silber werden die Möglichkeiten, etwas zur Technik zu schreiben, immer geringer. Die Indikatoren verlaufen entsprechend den geringen Kursveränderungen flach und geben keine Hinweise.

Der Seitwärtstrendkanal zwischen rund 16.20 und 16.80 $ ist unverändert intakt. Solange es keinen Ausbruch aus dieser Range gibt, sollte aus technischer Sicht auch keine Positionierung vorgenommen werden.