Gold und Silber: Stabilisierung bald möglich

Gold:

Kurzfristchart

Gold befindet sich noch immer in einem kurzfristigen Abwärtstrend. Der MACD-Indikator beginnt allerdings nach oben zu drehen, was am Histogramm zu erkennen ist. Der Stochastik-Indikator steht vor einem zweiten Kaufsignal. Daher könnte der aktuelle Trend in den kommenden Tagen gebrochen werden. Ob die Kraft dann ausreicht, um den Widerstand zu brechen, bleibt abzuwarten.

Silber:

Langfristchart

Der übergeordnete Abwärtstrend bei Silber dürfte inzwischen kein Thema mehr sein. Die letzte Abwärtsbewegung führte nicht unter das Tief von Ende 2015. Nun sollte allerdings das Tief von vor einigen Wochen nicht unterschritten werden. Der MACD-Indikator bewegt sich flach an der Nulllinie und gibt keine aktuellen Hinweise. Der Stochastik-Indikator hat ein Verkaufssignal generiert, das noch nicht abgearbeitet ist. Daher könnte sich der aktuelle Abwärtstrend noch etwas fortsetzen.

Kurzfristchart

Silber konnte den Abwärtstrend zwar noch nicht brechen, ist aber auf gutem Weg, dies zu tun. Der MACD-Indikator steht kurz vor einem Kaufsignal und würde damit ein solches vom Stochastik-Indikator bestätigen. Sollte der Abwärtstrend gebrochen werden, würde gleichzeitig der Widerstand überwunden werden. Somit sieht die kurzfristige Lage bei Silber derzeit sehr konstruktiv aus und damit besser als im Langfristchart.