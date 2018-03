Gold und Silber suchen ihren Weg

Bei den Edelmetallen hat es in der vergangenen Woche kaum Veränderungen gegeben. Es ist ein Suchen nach der Richtung. Die Unterstützungen wurden gehalten, ein Ausbruch nach oben ist derzeit aber nicht in Sicht. Auch die Indikatoren helfen aktuell nur wenig. Beim Öl hat sich per saldo in der letzten Woche ebenfalls kaum etwas verändert.

Gold:

Kurzfristchart

Gold hat nach dem Scheitern am Widerstand bei rund 1360 $ einen neuen kurzfristigen Abwärtstrend etabliert. Er führte erneut in den Unterstützungsbereich um 1300 $. Hier konnte das Edelmetall mit einer Hammer-Formation Halt finden. Der MACD-Indikator steht kurz davor, das Kaufsignal beim Stochastik-Indikator zu bestätigen. Sollte dies geschehen, dürfte der Kurs den Abwärtstrend brechen und einen erneuten Anlauf auf die Widerstandslinie unternehmen.

Silber:

Kurzfristchart

Silber konnte sich aus der Seitwärtsrange, die seit Anfang Februar besteht, noch nicht befreien. Entsprechend verlaufen die Indikatoren ohne Hinweise auf den weiteren Trend. Ein Durchbruch nach unten und ein damit verbundener Test des Bereichs um 16 $ ist ebenso möglich wie ein Heranlaufen an die Widerstandszone um 17.50 $. Derzeit liegt das Interesse nicht in erster Linie beim Silber.