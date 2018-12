Gold und Silber: Vielleicht eröffnet sich eine neue Chance

Die Edelmetalle haben sich in der vergangenen Woche weiter seitwärts bewegt. Zuletzt konnten die Unterstützungslinien gehalten werden. Auch wenn die Indikatorenlage neutral ist, eröffnet sich derzeit eine Chance auf einen Ausbruch nach oben. Dies ist besonders bei Gold zu beobachten. Hier könnte der Ausbruch schon nachhaltig sein. Auch bei Öl eröffnet sich eine Chance auf einen Trendbruch, zumal hier die Indikatorenlage interessant ist.

Gold:

Kurzfristchart

Nachdem Gold den steilen Aufwärtstrend zur Seite verlassen hat, bestand die Gefahr, dass die Notierung in die alte Seitwärtsrange zurückfällt. Diese Gefahr scheint nun gebannt zu sein. An den letzten beiden Handelstagen konnte der Preis dynamisch nach oben ausbrechen. Bei knapp unter 1240 $ verläuft ein Widerstand, der in den kommenden Tagen in den Fokus rücken wird. Ob ein Ausbruch über diese Marke nach obenrfolgt, ist derzeit noch offen. Der Stochastik-Indikator verläuft im neutralen Bereich, und der MACD-Indikator hat gerade ein schwaches Kaufsignal generiert. Somit besteht zumindest eine Chance, dass der neue Trend ausgeweitet wird.

Silber:

Kurzfristchart

Silber konnte zuletzt den Seitwärtstrend nach oben verlassen. Allerdings ist dieser Ausbruch noch nicht als nachhaltig zu bezeichnen. Sollte sich die aktuelle Bewegung ausweiten, sind in den kommenden Tagen Notierungen im Bereich von 14.80 $ möglich. Ob die Kraft ausreicht, um einen Ausbruch über diesen Widerstand zu generieren, kann jetzt noch nicht gesagt werden.